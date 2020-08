Onrust in Turkije zorgt voor koersdaling Turkse lira

Maandag ging de koers nog eens tot 1,7 procent omlaag ten opzichte van de dollar. De Turkse munt ging daardoor tot meer dan 7,4 keer in een dollar. De lira paste maandag in de loop van de ochtend ruim 8,6 keer in een euro.

De Turkse overheid zorgde maandag voor extra onzekerheid in de markt door te beginnen met schietoefeningen nabij de Griekse eilanden Rhodos en Kastelorizo. Dit zou de al langer bestaande spanningen over maritieme rechten in de regio kunnen vergroten.