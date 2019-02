Rode koersenborden op Wall Street

Een tijdelijke wapenstilstand in het handelsconflict loopt op 1 maart af en daarna worden alle tijdelijk buiten werking gestelde importheffingen van beide landen weer van kracht.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,7 procent lager op 24.988 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent, tot 2692 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 0,4 procent in tot 7259 punten.

Speelgoed

Door de zorgen over een handelsakkoord leverden onder meer chipmakers, die varen op de belangrijke Chinese markt, in. Qualcomm, Micron Technology en Intel werden tot 3,2 procent lager gezet. Ook techreuzen Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet verloren. Zij gingen tot 2,2 procent omlaag.

Beleggers verwerkten verder de cijfers van speelgoedmakers Mattel en Hasbro. Mattel verraste met een kwartaalwinst onder meer als gevolg van sterke verkopen van Barbiepoppen en kostenbesparingen. Het aandeel werd 21 procent hoger gezet. Hasbro heeft nog altijd last van het omvallen van speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us en zag de omzet en winst dalen. De maker van speelgoed als Transformers en My Little Pony dikte 4,5 procent in.

Arconic

Ook cosmeticabedrijf Coty (plus 28 procent) opende de boeken. De onderneming kwam met een sterker dan verwachte omzet onder meer door een samenwerking met het Britse modehuis Burberry. Reisboekingsbedrijf Expedia won 2,4 procent na cijfers.

Verder stond Arconic (min 4,16 procent) in de belangstelling. De leverancier van onderdelen aan de auto- en vliegtuigindustrie gaat zich splitsen in twee zelfstandige bedrijven.

De euro was 1,1324 dollar waard, tegen 1,1328 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 52,69 dollar. Brent werd 0,7 procent duurder op 62,04 dollar per vat.