Amazon heroverweegt nieuw kantoor New York

Met name Democratische politici, vakbonden en buurtbewoners hebben vraagtekens gesteld bij de komst van Amazon naar Long Island City in de wijk Queens. Zij vinden het moeilijk te verkopen dat er ruim een miljard dollar aan subsidies gaat naar een van de waardevolste bedrijven ter wereld, waarvan de topman bovendien de rijkste man ter wereld is. Ook het feit dat Amazon aangaf zich te zullen verzetten tegen vakbonden, viel niet goed in New York.

Mogelijk gebruikt Amazon het mogelijk afzien van New York als dreigement richting de stad. Het bedrijf zou 25.000 banen creëren met een gemiddeld loon van ruim 150.000 dollar per jaar. Amazon wil ook een nieuw kantoor in Arlington in de staat Virginia beginnen. Daar wordt wel enthousiast gereageerd.