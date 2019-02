Column: Klimaatbeleid wordt een Poolse landdag

Dat laatste hoort bij zijn rol en uit de tijd dat we als bewindslieden actief waren in de Haagse politiek weten we dat de minister al ambtenaren aan het werk heeft gezet om de mogelijke gevolgen van deze tegenvaller in beeld te brengen. Daar komt nog bij dat bij een eventuele harde Brexit de kans bestaat dat de groei van onze economie dit en volgend jaar richting de nul gaat en zelfs een recessie mogelijk is. Als dit doemscenario uitkomt kan het regeerakkoord naar de prullenbak en krijgen we in den Haag discussies over bezuinigen en belastingverhogingen. Maar we kunnen nu al zeggen dat voor deze verhogingen geen enkele ruimte is: met onze lastendruk behoren we al tot de Europese koplopers en extra belastingen remmen de economie nog verder af.

Klimaatbeleid

Ook voor het voorgenomen klimaatbeleid heeft dit doemscenario gevolgen, zoals minder geld in de schatkist om klimaatmaatregelen te financieren. Deze week werd tijdens het debat in de Tweede Kamer over dit beleid nog eens duidelijk dat er sprake is van een zeer verdeeld huis. Dat zal nog zichtbaarder worden als medio maart de planbureaus hun rekensommen over klimaatvoorstellen presenteren Deze bureaus zijn opgezadeld met de onmogelijke taak om de effecten te berekenen van een klimaatakkoord dat vorig jaar is opgesteld door ruim honderd maatschappelijke organisaties. Ze zaten aan zogenoemde klimaattafels met vaak tegengestelde belangen en sloten waterige compromissen. Een voorbeeld daarvan is de industrietafel die een boetebeleid voor klimaatvervuilende bedrijven heeft voorgesteld. De deelnemers wisten vast wel dat deskundigen wereldwijd als beste maatregel een CO2-taks hebben geadviseerd.

Het rapport dat de tafels als “klimaatakkoord’ hebben ingeleverd, wordt gekenmerkt door een ongekende bureaucratie, waarbij er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de effectiviteit en uitvoering van de voorgestelde maatregelen. De opstellers bekommeren zich evenmin om het maatschappelijke draagvlak voor hun waslijst aan klimaatacties en kiezen voor subsidies die vooral bij hogere inkomens terecht komen en worden betaald door de lagere en middenklasse. Bovendien worden bedrijven, de grootste vervuilers, door de tafels ontzien.

Poolse landdag

We durven nu al te voorspellen dat deze sommen in de Haagse politiek tot een Poolse landdag zullen leiden. Zo zullen partijen teleurgesteld zijn over berekeningen die niet mogelijk waren of waarvan de uitkomsten tegenvallen. Anderen wijzen alle sommen gewoon af, al dan niet met een beroep op het hoge theoretische gehalte. Andere partijen willen nieuwe berekeningen over eigen klimaatvoorstellen die ze beter vinden, enz.

We schreven al eerder dat onze aardbol niet gered kan worden met bureaucratische voorschriften en forse lastenverhogingen voor burgers en bedrijven. De redding moet vooral komen van innovatieve technologische oplossingen waarmee we de energietransitie van fossiel naar duurzaam kunnen versnellen. Deze inzet vraagt ook om extra onderzoeksgelden die wetenschappers en technici in staat stellen de noodzakelijke klimaat-technologieën te ontwikkelen. Op allerlei terreinen moeten systemen en oplossingen worden bedacht en ontwikkeld waarmee de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Daarbij gaat het vooral om (tech) oplossingen die de energietransitie versnellen, zoals energiearme productieprocessen, energieplus bouwen, beter renderende duurzame energie, CO2-vrij vervoer, groene waterstof-technologie, nieuwe landbouwtechnieken enz. Het is ons opgevallen dat techoplossingen bij sommige klimaatactivisten op weerstand stuiten; ze geloven er niet in. Dat laatste hoeft ook niet. Wereldwijd zien we al praktische toepassingen die dit aantonen. Een opsomming staat in de internationale publicatie Drawdown.

CO2-taks

Verreweg de beste methode voor een effectief klimaatbeleid en het stimuleren van innovaties staat niet in het akkoord. De boodschap daarvan is dat alle klimaatvervuilers de schade moeten betalen die ze met hun vervuiling ( CO2-uitstoot) aanrichten. Dit kan via een CO2-taks. Bovendien prikkelt de taks bedrijven om zelf met de beste (tech) oplossingen te komen voor CO2-reducties. Verschillende politieke partijen zijn zo verstandig geweest om nu al vast de mogelijke effecten van een dergelijke taks te laten doorrekenen. Inmiddels probeert het kabinet met buurlanden een kopgroep te vormen voor een gezamenlijke CO2-taks. Een goed initiatief, maar dit mag geen uitsteloperatie worden om een eigen nationale heffing af te wijzen.

Bij een Nederlandse CO2-taks moet zeker gekeken worden naar de negatieve effecten voor ons bedrijfsleven. Ook de FNV heeft bekend gemaakt positief te staan tegenover deze taks, maar eist wel dat de vormgeving zodanig is dat baanverlies zoveel mogelijk wordt voorkomen De praktijk leert dat dit mogelijk is. Je moet starten met een bescheiden heffing die geleidelijke hoger wordt en kostencompensatie voor bedrijven die belast worden. Wij hebben in een eerdere column 30 euro per ton CO2 ton voorgesteld die vervolgens oploopt en waarbij bedrijven die de heffing betalen, worden gecompenseerd. Omdat bij deze opzet de effecten kunnen worden gemonitord, hoeft niet gevreesd te worden voor een verslechtering van ons vestigingsklimaat en een vertrek van bedrijven naar het buitenland.

Geld verdienen

Premier Rutte zei afgelopen donderdag dat hij de scholierenactie voor het klimaat fantastisch vond. Dit is een extra argument om zorg te dragen voor een ambitieus Nederlands klimaatbeleid met een breed draagvlak bij burgers. Dat kan alleen met een eerlijke verdeling van de lasten en daarvoor is in ieder geval een CO2-taks nodig. Bovendien kunnen de klimaatlasten beperkt worden door bij het klimaatbeleid volop technologische oplossingen te bevorderen. Daarmee kunnen niet alleen de klimaatdoelstellingen beter worden gehaald, maar heeft ons land tegelijk een prachtig exportproduct. Een wenkend perspectief: geld verdienen met een ambitieus klimaatbeleid.