Prijs bitcoin schiet omhoog

Dat een commissaris van de SEC de verwachting uitsprak dat een Bitcoin Exchange Traded Fund binnenkort wordt goedgekeurd, hielp het sentiment. Tot dusverre stond de Amerikaanse beurswaakhond zeer terughoudend tegenover een ETF, die beleggers de mogelijkheid geeft op de effectenbeurs in de bitcoin te handelen.

Experts wijzen er bovendien op dat de doorbraak van de technische weerstand van $3480 een koopsignaal genereerde. De prijzen van diverse andere digitale munten gingen nog harder omhoog. Zo won Ethereum 14%.

Voor beleggers is de prijssprong zeer welkom. De bitcoin was donderdag onder $3400 gedoken, na in november nog boven $6000 te hebben gestaan.