153 buitenlandse bedrijven naar Amsterdam

Amsterdam - In Amsterdam of de regio hebben vorig jaar 153 buitenlandse bedrijven een nieuw kantoor geopend. Daarvan deden 28 bedrijven dat naar aanleiding van de verwachte brexit. In een periode van drie jaar na hun vestiging, creëren ze naar verwachting gezamenlijk 4170 extra banen in de regio, meldt de gemeente Amsterdam op basis van eigen gegevens.