Start 2019: Beursfeestje met open einde

Amsterdam - De aandelenkoersen op het Damrak zijn sinds begin van dit jaar fors opgeveerd, vooral dankzij meevallende bedrijfscijfers en de afgenomen vrees voor verdere renteverhogingen in de VS. Beleggers zijn zich ook minder zorgen gaan maken over de Brexit. Het handelsconflict tussen de VS en China blijft wel een heet hangijzer. Experts benadrukken bovendien dat het gevaar van een recessie nog niet geweken is.