Beursagenda: beleggers positief na sterke winst

De AEX bleef deze week de grote Europese beurzen voor met 0,9% winst. Vanaf 1 januari is dat 8% toename bij het slot van 527,99 punten. De Duitse Dax verloor in die periode 2,4% en de CAC-40 in Parijs raakte 1,1% kwijt.

Het aandeel Signify presteerde de voorbije handelsweek het beste met 6,2% winst, voor zwaargewicht ING, die 4% duurder werd. ArcelorMittal had een zware week: -7,9%.

Bij de Midkapfondsen stak Intertrust bovenin af met 4,4% weekwinst tegen de kelder met TomTom (-9,6%), Wereldhave (-9,6%) en AMG (-8,7%).

De Europese Commissie bracht de groeivooruitzichten voor de Nederlandse economie van 2,3% terug naar 1,7% op jaarbasis. De Nederlandse tienjaarsrente ging 8 basispunten omlaag tot 0,19%.

Er zijn veel afwaarderingen van fondsen door analisten geweest, zoals die voor Heineken. Die vrees voor minder rendement lijkt zorgwekkend. ,,Maar Morgan Stanley plaatst het in historisch perspectief. „Dit is het normale patroon voor begin van het jaar”, aldus Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) in zijn vooruitblik.

ING Investment Office verwacht nog meer goede kwartaalcijfers, daarna is de sterkste groei eraf.

Donkere wolk

,,De hoop op enige toenadering in het handelsconflict tussen de VS en China, die donderdag opflakkerde, heeft niet tot een akkoord geleid”, zegt macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank) over het sentiment op de beurs.

,,De deadline van 1 maart voor een volledig handelsakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald. Mogelijk maken ze beperkte afspraken, zoals over meer aankopen van Amerikaanse sojabonen en meer LNG-gas richting China. Waar het echt om gaat, structurele bescherming van intellectueel eigendom van Amerikaanse bedrijven, daarvoor hebben de onderhandelaars te weinig tijd. Die wolk blijft dus tot de zomer boven de financiële markt hangen”, aldus Koopman.

Agenda

De Rabo-econoom kijkt maandag met extra aandacht naar de gepresenteerde Britse groeicijfers (10:30 uur). Recente inkoopmanagerscijfers waren slecht en consumenten worden voorzichtiger. Rabobank rekent op 0,2% groei in het vierde kwartaal, de markt op 0,3% toename voor de door Brexit getroffen eilandeconomie.

Koopman: ,,Een neerwaartse verrassing zal betekenen dat wie in Londen rationeel nadenkt, toch een Brexit-deal met de EU zal zoeken. De onzekerheid werkt overal verstikkend. Een totaaloplossing is voor beleggers niet nodig, de markt moeten alleen weten wat er als richting aan komt.”

Woensdag meldt de Amerikaanse overheid zijn meest recente inflatiecijfer. Koopman: ,,Dat was altijd van het grootste belang. Maar de Federal Reserve heeft al gezegd op de rem te trappen, het belang is afgenomen.”

Cash terug

Als het Duitse groeicijfer over afgelopen kwartaal, donderdag op de agenda, negatief uitpakt is de Europese groeimotor technisch in een recessie gekomen. In het derde kwartaal van 2018 noteerde Duitsland 0,2% teruggang.

,,We zijn toch niet erg somber”, aldus Koopman, verwijzend naar Duitse bbp-cijfers van drie weken eerder. ,,Die leken juist te wijzen op een stijging in het vierde kwartaal met 0,15%. Geen recessie dus. Maar ook daar kan een verrassing zitten.”

Bij de recente harde koersdalingen, voor de stijging, was er een enorme uitstroom uit beleggingsfondsen. Veel geld kwam opvallend genoeg niet terug. Dat biedt hoop, meent de analist Van Zeijl, beleggers wachtten af en kunnen met miljarden terugkeren om meer rendement te behalen, aldus Van Zeijl (Actiam). Dat zal fondsen en beurzen hoger zetten.

Uit Actiams maandelijkse enquête blijkt bovendien dat vrijwel alle analisten in Nederland zien dat er weliswaar lagere groei komt, maar dat zij komende tijd geen recessie zien.

Ook de Binck Beleggersbarometer van zaterdag vertoont meer optimisme dan vorige maand. ASML en Shell zien beleggers zitten, net als ING. Maar KPN laten ze liefst lopen.

DINSDAG 12 FEBRUARI 2019

07:00 Wessanen - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal

WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019

07:00 ABN AMRO - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers vierde kwartaal

07:00 AkzoNobel - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Takeaway.com - Jaarcijfers def.

07:00 Vopak - Cijfers vierde kwartaal

18:00 VastNed Retail - Jaarcijfers

00:00 Unibail-Rodamco - Jaarcijfers

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019

00:00 Gemalto - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Arcadis - Cijfers vierde kwartaal

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:00 NN Group - Cijfers vierde kwartaal

07:00 SBM Offshore - Jaarcijfers

07:30 Ordina - Jaarcijfers

09:00 Royal Dutch Shell - Ex-dividend

09:00 Unilever - Ex-dividend

17:30 Acomo - Jaarcijfers

17:30 Euronext - Cijfers vierde kwartaal

17:30 Nedap - Jaarcijfers

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019

07:30 Brunel International - Jaarcijfers

