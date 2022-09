Oproep aan ondernemers: verander beeld van ’ideale werknemer’

Premium Ondernemen

Ondernemersvraag: kan ik werknemers laten betalen voor verplichte cursus?

Via een studiekostenbeding met mijn werknemers heb ik afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder ik als werkgever een studie of opleiding betaal. Ik las dat de regels hiervoor op de schop zijn gegaan. Wat betekent dat voor mijn bedrijf?