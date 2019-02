Inkomsten door Airbnb-verhuur meestal zwart

Dat blijkt uit onderzoek door Trouw, dat cijfers opvroeg bij de fiscus. Eigenlijk hoort een huiseigenaar 70% van de verdiensten uit vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb op te geven bij de Belastingdienst. Dan wordt er inkomstenbelasting geheven.

Aangifte

Volgens Airbnb, verreweg het bekendste platform voor vakantieverhuur van woningen, zijn er in Nederland zo’n 31.000 verhuurders actief. Van hen deden er ongeveer achtduizend aangifte van hun inkomsten door de verhuur. Mogelijk worden dat er nog iets meer, omdat sommige verhuurders uitstel van aangifte hebben gekregen.

Verdubbeling

In 2015 deden zo’n zevenduizend huiseigenaren belastingaangifte van toeristenverhuur. Dat is 14% minder dan nu. In dezelfde periode is het aantal verhuurders via Airbnb verdubbeld, aldus Trouw.