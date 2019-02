Bestgelezen op dft: pensioenpaniek, belastingtrucs en bitcoinverlies

Beleggen in bitcoins is nog een stukje spannender, nu blijkt dat de dood van een bankier miljoenen in rook kan doen opgaan. Ⓒ EPA

Amsterdam - Is het een nachtmerrie of een klein beetje leedvermaak? Lezers waren deze week massaal geïnteresseerd in het bizarre verhaal rond Gerald Cotten, de 30-jarige oprichter van bitcoin-handelsplatform QuadrigaCX. Hij overleed plotseling en nam de toegang tot aan in totaal €127 miljoen aan bitcoins met zich mee het graf in.