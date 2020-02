Kooivechters vallen nu eigen organisatie UFC aan

De Ultimate Fighting Championship (UFC), in 1993 opgericht en bezit van de Amerikaanse entertainmentgroep WME-IMG, ligt onder vuur vanwege enorme tips die ex-vechter Dana White in restaurants geeft. Sommige zouden volgens een aanklacht in een lopende rechtsprocedure duizenden dollars groot zijn. White, die sinds 2001 de organisatie leidt, kwam ermee in de media als de man „die daarmee direct het leven van mensen veranderde.”

Dat hij in 2012 in enkele dagen $100.000 aan tipgeld in Las Vegas zou hebben gegeven in casino’s stuitte meerdere vechters tegen de borst. ,,Ik hoorde dat White een serveerster $10.000 gaf. Dat was mijn volledige beloning bij UFC; terwijl ik bij mijn moeder in de garage sliep, en ik er twee banen naast had, als bouncer en barman”, zo vergelijkt Kyle Kingsbury, die met andere een gezamenlijke rechtszaak is begonnen tegen de UFC.

Die maakte in 2019 volgens de New York Post $900 miljoen omzet, vechters zouden volgens de publicatie 16% van dat bedrag ontvangen.

Sterke groei

De organisatie werd in 2016 voor $4 miljard gekocht van sportpromotor Zuffa. UFC nam vervolgens vanaf 2007 onder meer concurrenten Strikeforce, Price en World Extreme Cagefighting over.

De vechters vinden dat er meer opbrengsten uit wedstrijdgeld en merchandise naar de sporters moet. Bovendien zouden ze minder beperkingen opgelegd moeten krijgen, zodat ze van tv-rechten kunnen profiteren.

UFC-gevechten miljoenen waard vanwege tickets, merchanidse en tv-rechten. Ⓒ FOTO AP

Er zou volgens de aanhangig gemaakte rechtszaak in Las Vegas $300 miljoen van de $350 miljoen reserve naar investeerders in de UFC teruggaan. Daaronder acteurs Mark Wahlberg, Charlize Theron en model Gisel Bündchen.

UFC zegt zijn sporters die de octagon in gaan meer te betalen dan iedere andere organisatie. De rechter moet volgens de New York Post nog bepalen of de collectieve rechtszaak van de sporters tegen UFC kan doorgaan.

De moederorganisatie WME-IMG die de Ultimate Fighting Championship en de verkiezing van Miss Universe runt, probeerde eerder geld op te halen aan de beurs, maar zag daar eind vorig jaar vanaf.