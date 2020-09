Ook Rabo vraagt rente aan klant met kwart miljoen op rekening

De negatieve rente gaat gelden voor zowel zakelijke als particuliere klanten met meer dan €250.000 per rekening. Voor spaarders en bedrijven die €250.000 of minder op hun rekening hebben staan verandert er niets, belooft Rabobank woensdag in een persbericht. Tot dit saldo blijft de rente op spaar- en beleggersrekeningen onveranderd op 0,01%. Op betaalrekeningen krijgen Raboklanten tot €250.000 geen rente.

Rabobank stelt dat 98,7% van het klantenbestand ondanks de stap gevrijwaard blijft van negatieve rente. Wel waarschuwt de coöperatieve bank dat er ’helaas geen garanties’ gegeven kunnen worden dat dit zo blijft. Rabobank verwijst naar de aanhoudende lage marktrentes en de negatieve rente die de bank moet betalen bij de Europese Centrale Bank (ECB) om spaargeld te bewaren.

Opvallend is dat Rabobank klanten wel blijft aanmoedigen om ondanks de bijna nulrente toch door te blijven sparen. ,,Het is belangrijk om een buffer te hebben voor bijvoorbeeld onverwachte uitgaven, studie van de kinderen, gevolgen van COVID of eerder stoppen met werken”, stelt Rabo.

Eerder voerden ABN Amro en ING al negatieve rentes boven een kwart miljoen in. De Volksbank voerde per 1 september -0,5% in voor spaargeld boven €1 miljoen.