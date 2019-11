AF-KLM stelt dividenduitkering in vooruizicht

AF-KLM vatte de plannen samen in vier strategische prioriteiten. Ten eerste moet de effectiviteit van de onderneming worden verbeterd en de drie merken KLM, Air France en Transavia duidelijker in de markt worden gezet. Het uiteindelijke doel is om op de middellange termijn een winstmarge van 7 tot 8 procent te behalen.

In de eerste negen maanden van dit jaar was bij Air France-KLM sprake van een marge van 4,8 procent. Daarbij presteerde KLM met een marge van 8,5 procent al volgens verwachting. Bij Air France kwam de winstmarge tot en met het derde kwartaal uit op 2,1 procent.

Leidende positie

Verder wil de luchtvaartonderneming zich meer gaan richten op de divisies die het meest winstgevend zijn. Ook moeten stappen gezet worden met het paaien van klanten, loyaliteitsprogramma's, de onderhoudsdivisie en de vrachttak. Daarnaast kijkt de maatschappij naar overnamekansen, als deze zich voordoen.

De strategie-update betekent voor KLM dat de Nederlandse maatschappij zijn leidende positie op Schiphol moet versterken. KLM moet daarbij het leidende merk worden voor passagiers die van en naar Europa willen reizen. Het Nederlandse Transavia moet zijn leidende positie bij de prijsvechters verstevigen, terwijl Transavia in Frankrijk moet uitgroeien naar die positie op zijn thuismarkt.

Luchthaven Orly

Air France heeft met Parijs als thuisbasis en Frankrijk als achterland volgens het moederbedrijf belangrijke bestemmingen in handen. De Franse maatschappij moet onder meer gebruik maken van zijn aanwezigheid op de lokale markt en zijn reputatie als premium-merk om de prestaties te verbeteren.

Transavia en Air France moeten ook hun posities op luchthaven Orly nabij Parijs versterken door het beter afstemmen van start- en landingsrechten. Op Orly is volgens AF-KLM sprake van beperkte slotruimte. Verder wees Smith er op dat AF-KLM zal blijven investeren in de verduurzaming van de luchtvaartsector.

