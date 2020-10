Gezonde snacks van superfood

De ziekte en genezing van haar vriend Michael Kuech was voor Kristel de Groot aanleiding om in de superfoods te stappen. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Van experimenteren in een Amsterdamse keuken naar een internationale duurzame onderneming. De Nederlandse oprichters van superfoodpoederbedrijf Your Super zijn na een verblijf in het buitenland terug op het oude nest met plannen voor superfoodsnacks.