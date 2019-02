'Bouwer sluisdeuren IJmuiden dreigt met beslag'

OpenIJ vorderde met de garantie 7,3 miljoen euro terug. Dat geld wil Geosung terugzien. ,,OpenIJ kan niet én de deuren in ontvangst nemen én het geld terugvorderen'', aldus vice-president sales Hyun-Kug Lee van de offshoretak van Geosung in een toelichting tegen de krant. Momenteel worden de technische installaties in de sluisdeuren ingebouwd.

De deuren kwamen, mede door een faillissement bij een onderaannemer, te laat in Nederland aan. Daarvoor werd door OpenIJ een claim neergelegd bij Geosung. Toen het Zuid-Koreaanse bedrijf niet betaalde, is de bankgarantie ingeroepen. Tegen een beslissing van de rechter dat niet in strijd is gehandeld met de bepalingen in de garantie, gaat Geosung in beroep. Daarnaast wil het beslag laten leggen op de deuren.

De meerkosten zijn volgens Geosung ontstaan door wijzigingen die OpenIJ verzocht door te voeren, en voor bepaalde extra kosten zou mondeling akkoord zijn gegeven. Daarnaast wijst de Geosung erop dat de verplaatsing van de deuren, toen de onderaannemer omviel, gebeurde op verzoek van OpenIJ. BAM en VolkerWessels noemen die bewering ,,volstrekt ongegrond''. Volgens de bouwers is er geen enkel risico dat het geschil leidt tot verdere vertraging bij de bouw van de zeesluis. Ze zijn nog niet geïnformeerd over het voornemen tot beslaglegging.