Gemengd beeld op beurzen Azië

De beurs in Shanghai, die afgelopen week de hele week dicht was vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar, noteerde tussentijds 0,8 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,2 procent omhoog en de Kospi in Seoul dikte 0,1 procent aan. In Sydney eindigde de All Ordinaries 0,2 procent lager door koersverliezen onder de Australische banken.

