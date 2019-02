De woningen komen op het voormalige Vijfsluizen-sportpark in Vlaardingen. Heijmans had al eerder het land van dat voormalige sportpark in handen gekregen.

