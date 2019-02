Veel nieuwe ondernemers, vooral in onderwijs

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat heeft gekeken naar inschrijvingen in de Kamer van Koophandel en vervolgens alleen naar bedrijven die daadwerkelijk omzet maken in Nederland. Er werd ook gekeken naar bedrijven die weer werden opgeheven.

Er gingen in 2018 ruim 191.000 bedrijven van start in Nederland, terwijl er bijna 107.000 werden opgeheven. Per saldo kwamen er vorig jaar 85.000 nieuwe bedrijven bij. Liefst 94 procent daarvan is een eenmanszaak. Eind vorig jaar telde Nederland 1,75 miljoen bedrijven.

Kleine bedrijven

Sowieso komen er in Nederland steeds meer kleine bedrijven bij en neemt het aandeel bedrijven met meer dan vijftig man personeel af.

De extra bedrijvigheid in het onderwijs, buiten de bekende onderwijsinstellingen, valt op. „Het kan dan gaan om een rijschool, maar ook om bedrijfstraining, studiebegeleiding, sportonderwijs of coaches. Ook zullen er leraren bij zitten die als zzp’er beginnen”, legt Marjolijn Jaarsma, woordvoerder economie van het CBS, uit.

Schaduwonderwijs

Esther Slots van de Algemene Onderwijsbond is niet verbaasd. „Het schaduwonderwijs, zoals bijlesinstituten en huiswerkhulp, groeit heel hard.”

Een andere sector waarin veel ondernemers zijn begonnen, is managementadvies. Hiervan kwamen er vorig jaar 6415 bij. Bedrijven in de algemene bouw zoals klusjesbedrijven kenden ook een flinke groei, evenals kunstbedrijven en webwinkels.