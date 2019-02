Euronext verhoogt bod op Oslo Børs

Het eerdere bod van Euronext was circa 625 miljoen euro waard. Euronext heeft verder de periode om zijn bod te accepteren verlengt tot en met 11 maart. De uitbater van de beurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon en Dublin zegt al meer dan de helft van de aandeelhouders achter zijn bod te hebben.

Na het bekend worden van het bod van Euronext nodigde de directie van Oslo Børs ook andere partijen op om een bod te doen. Het Amerikaanse Nasdaq deed dat en is momenteel bereid omgerekend 674 miljoen euro op tafel te leggen voor de Noorse beurs. De Amerikanen hebben ongeveer een derde van de aandeelhouders achter hun bod.

Beoordelingsproces

Euronext benadrukt nu dat de Noorse beurs door het decentrale model na een overname zijn eigen identiteit en bestuur houdt, maar wel kan profiteren van de slagkracht van een groot beursbedrijf op het gebied van bijvoorbeeld technologie en IT. Ook belooft Euronext dat Oslo zijn hoofdkantoor wordt voor alle toekomstige activiteiten in Scandinavië.

Verder laat Euronext weten dat de Noorse financiële waakhond Finanstilsynet de belangrijkste toezichthouder blijft en nodigt het de Noorse financiële autoriteit ook uit om plaats te nemen in de toezichtsraad. Behalve de aandeelhouders heeft ook het Noorse ministerie van Financiën nog een stem in de overname van Oslo Børs. De overheid heeft al gewaarschuwd dat het beoordelingsproces enige tijd in beslag kan nemen.

Nasdaq Nordic laat in een reactie weten er vertrouwen in te hebben dat het beter bij Oslo Børs past. Daardoor denkt Lauri Rosendahl, het hoofd van de Noord-Europese Nasdaq-tak, dat zijn bedrijf ,,superieure waarde biedt aan klanten, bedrijven, investeerders en de beurs''. De Amerikanen zijn ook al uitbater van onder meer de beurzen in Zweden, Denemarken, Finland en IJsland en willen een regionaal Scandinavisch handelssysteem optuigen.