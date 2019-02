'Damrak begint hoger aan drukke week'

Naast het cijfergeweld blijft de aandacht op de financiële markten ook uitgaan naar de handelsbespreking tussen de Verenigde Staten en China, die later deze week in Peking worden gehouden. De tijdelijke wapenstilstand in het handelsconflict loopt op 1 maart af.

Ook de brexitperikelen blijven boven de markt hangen. De hoofdonderhandelaars voor de brexit, Michel Barnier namens de Europese Unie en de Brit Stephen Barclay, ontmoeten elkaar maandagavond in Brussel. Ze gaan praten over een mogelijke uitweg voor de impasse rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 30 maart.

Nieuwe woningen

Aan het overnamefront verhoogde beursuitbater Euronext zijn overnamebod op zijn Noorse branchegenoot Oslo Børs. Omgerekend biedt Euronext nu ongeveer 690 miljoen euro, tegen een eerder bod van circa 625 miljoen euro. Het Amerikaanse Nasdaq is momenteel bereid omgerekend 674 miljoen euro op tafel te leggen voor de Noorse beurs.

Heijmans gaat 300 tot 400 woningen ontwikkelen en bouwen in Vlaardingen. De deal levert het bouwbedrijf naar verwachting tussen de 80 miljoen en 100 miljoen euro op. Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis liet weten zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage te verkopen voor 201 miljoen dollar.

Meerkosten

De Zuid-Koreaanse bouwer van de deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden dreigt met beslaglegging op de net aangekomen deuren. Dit laat Geosung Tech weten aan Het Financieele Dagblad. De bouwer ligt in de clinch met OpenIJ, het consortium van BAM en VolkerWessels, over meerkosten van de stalen deuren en over de bankgarantie.

Het Amerikaanse Delta Air Lines wil een samenwerking aangaan met het Britse easyJet bij een deelneming in het noodlijdende Alitalia. Dat meldde de krant Corriere della Sera. Vrijdag werd in Italiaanse media gemeld dat Air France-KLM zich terugtrekt uit de plannen voor Alitalia.

Van de beurs

De Egyptische financiële toezichthouder bekijkt het bod van telecombedrijf VEON op de uitstaande aandelen van zijn Egyptische dochter Global Telecom Holdings (GTH). VEON maakte het bod afgelopen week bekend. Als dat bod slaagt wil het in Amsterdam genoteerde bedrijf zijn dochteronderneming van de beurs halen.

De euro was 1,1325 dollar waard, tegen 1,1328 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 52,26 dollar. Brent zakte 0,4 procent in prijs tot 61,83 dollar per vat.