Column: AEX lijkt te zijn doorgeschoten

De sinds eind december aanwezige stijgende kortetermijntrend is nog niet beëindigd. Daarvoor moet een structureel slot plaatsvinden onder de vanaf de 472,20-bodem stijgende bodemlijn. Deze opgaande herstelbeweging startte op 27 december en zorgde voor een stijging 66 punten in ongeveer anderhalve maand tijd. Dit is de krachtigste stijging in een dergelijk kort tijdsbestek in de afgelopen jaren.

Hoewel ik eind vorig jaar na de vorming van deze bodem een krachtige herstelbeweging had verwacht, is de huidige opwaartse beweging aanzienlijk krachtiger dan ik had voorzien. Daarbij werd 2 weken geleden ook de bovenkant van het sinds juli dalende trendkanaal gebroken. Dit zorgde voor een krachtig vervolg waarbij zowel een beweging naar de toppenzone 530 – 534,20 evenals het dalende 200-daags gemiddelde niet mochten worden uitgesloten. Hiermee is de krachtige steile neerwaartse beweging wel beëindigd, maar de dalende langere trend nog niet.

De kans is groot dat hiermee een minder steile dalende trend in 2019 zal worden vervolgd. Ik acht de kans nog steeds groot dat de bodems van eind vorig jaar bij 472,20 zullen worden verlaagd naar lagere niveaus. Als we kijken naar het technische beeld van de afgelopen twee weken dan zagen we vanaf de laatste test van de sinds 27 december stijgende bodemlijn een versteiling van de trend. Deze bodem werd twee weken geleden geplaatst bij 511 waarna een stijging plaatsvond van 27 punten. Daarbij werd de bovenkant van het 10-punten brede steil stijgende trendkanaal opwaarts gebroken, wat zorgde voor de recente versteiling naar het dalende 200-daags gemiddelde. Deze versteilingsfase werd afgelopen vrijdag gebroken met een beweging onder de vanaf 511 stijgende bodemlijn.

Veel indices teruggzakt

Ondanks de zeer krachtige herstelbeweging is de langere dalende trend nog steeds intact. In veel indices was deze herstelbeweging te zien als terugtest naar de voormalige zeer lange (sinds 2009) stijgende bodemlijnen danwel richting de neklijn van grote toppatronen die in het afgelopen jaar werden afgerond. In de AEX zagen we in 2018 ook de vorming van een groot topvormingsproces. Dit proces duurde uiteindelijk 9 maanden en werd afgerond met de doorbraak onder de onderkant van dit proces bij 516- 517. In de eerste 6 maanden van 2018 werd verder een drievoudige toppenzone gevormd bij 574. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek. Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Hiermee werd eigenlijk de 2007-top (564 en een voormalig langetermijndoel) getest. De eerste verzwakking werd al begin 2018 gevormd met de doorbraak onder de sinds 2016 stijgende bodemlijn. Dit was een versteilingsfase in de stijgende langetermijntrend waarbij we de euforie steeds verder zagen toenemen.

In een tijdsbestek van 2 jaar werd zonder forsere correcties een stijging bewerkstelligd van ruim 50%. De AEX bevindt zich al enige tijd in een bearmarkt en ondanks deze herstelbeweging verwacht ik een vervolg dit jaar naar lagere bodems. Mijn doelzone blijft vooralsnog bij 400 – 410 liggen. We zien de laatste 2 weken de euforie onder beleggers en analisten ook weer steeds verder toenemen waarbij de technische indicatoren voor het eerst in lange tijd weer een forse overbought conditie bereikten. Dit gaf ook aan dat de herstelbeweging in zijn eindfase was aanbeland. De AEX brak daarbij nog niet zijn sinds 27 december stijgende bodemlijn, maar veel andere indices braken hier in de afgelopen week al wel onder wat het eindsignaal van deze herstelbeweging betekende. De Duitse DAX laat daarbij een van de zwakste bewegingen zien. Tijdens deze herstelbeweging bleef hij ruim onder zowel zijn 200-daags gemiddelde evenals onder zijn neklijn van het vorig jaar afgeronde zeer grote hoofd-schouderpatroon.

Cruciaal niveau op 525,5 punten

In meerdere indices zagen we vorige week een test van het dalende 200-daags gemiddelde. Ook in de AEX werd dit gemiddelde medio vorige week getest met de vorming van een top tot op heden bij 538,60. Pas een structureel slot hierboven zorgt voor mee opwaartse ruimte waarna de kans groot is dat voor een langere periode in 2019 een meer zijwaartse marktbeweging zal ontstaan. In dat scenario ontstaat namelijk ruimte naar 551 – 554. Toch werd afgelopen vrijdag de opwaartse versteilingsfase afgebroken, de zogenoemde blow-off fase. Hiermee lijkt de kans groot te zijn geworden dat een volgende top in zowel het korte- als middellangetermijnbeeld is gevormd bij 538,60. Deze opwaartse versteiling startte twee weken geleden bij 511. Ook werden eind vorige week voor het eerst sinds eind vorig jaar grote ‘rode’ candlesticks op de borden gezet. We zagen sinds eind vorig jaar bijna dagelijks alleen maar ‘witte’ positieve candlesticks waarbij het dagslot boven de openingskoers ligt. Dit zorgde in de weekgrafiek ook voor de vorming van een zeer grote ‘shooting star’, een toppatroon. Ondanks de afronding van de versteilingsfase in het kortetermijnbeeld (blow-off fase) is echter nog wel bevestiging nodig onder de sinds 27 december stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn loopt dagelijks ruim 1,5 punt op en is vandaag bij 525,50 te vinden. Zolang deze bodemlijn niet wordt gebroken, blijft de kans bestaan op een vervolg van de opwaartse kortetermijntrend. Ook zou in dat scenario een hertest van de recente top en 200-daags gemiddelde mogelijk blijven. Onder de 525,50 lijkt de volgende lagere top in het langere technische beeld definitief te zijn gezet en mag in de komende weken meer neerwaartse druk worden verwacht richting in eerste instantie de 511. Onder de opgaande bodemlijn van 525,50 ligt de eerstvolgende steunzone bij de oude bekende 516 – 517. Weerstand is te vinden bij 534,20, het dalende 200-daags gemiddelde bij 538,10 en de top van vorige week bij 538,60.