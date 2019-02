Recordaantal overstappers energieleverancier

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP) - Door de stijgende energiekosten stappen Nederlanders massaal over van energieleverancier. Vorig jaar is een recordaantal van 1,4 miljoen Nederlanders overgegaan naar een andere maatschappij , zo bevestigde de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat betekende een stijging van 7,7% in vergelijking met een jaar eerder.