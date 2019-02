Beurs: Aegon en ABN trekken kar in zonnige AEX

De AEX-index noteerde rond tien uur 1% in de plus op 533,11 punten. De Midkap-index ging 1,2% vooruit naar 719,52 punten.

Andere Europese beurzen waren eveneens in goede doen. Parijs klom 1,2% Frankfurt won 1%.

Beleggers krijgen deze week een stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken met onder meer de financials ABN Amro en Aegon. Ook de fijnchemieconcerns DSM en Akzo Nobel geven inzage in de boeken over het voorbije kwartaal. Uitzender Randstad komt ook met de kwartaalcijfers naar buiten. Het overwegend meevallende cijferseizoen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opgewekte sentment sinds begin van dit jaar.

Verder zal de aandacht gericht zijn op de verdere handelsbesprekingen tussen China en Amerika die deze week in Peking worden gehouden. Eerder spraken beide economische grootmachten nog af om voor 1 maart een handelsdeal af te sluiten, maar vorige week werd bekend dat deze deadline niet gehaald zal worden.

In Azië hield de beurs in Japan maandag de deuren gesloten vanwege een feestdag. De aandelenmarkt in Shanghai die de hele voorbije week dicht was vanwege de viering van Chinees nieuwjaar, boekte aardige terreinwinst. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een kalme start voor de Amerikaanse beurzen.

In de geheel groengekeurde AEX wist koploper Altice Europe met een winst van 3,2% de tik van eind vorige week grotendeels weg te werken. ASML zat ook in de voorhoede met een plus van 1%. Arcelor Mittal dat er afgelopen vrijdag nog zwak bijlag, liet een herstel van 2,4% zien.

De financiële waarden ABN Amro en Aegon zagen de koersen 1,8% respectievelijk 2,8% aantrekken. ING werd 1,7% hoger verhandeld.

Bij de middelgrote fondsen liet Flow Traders nog eens 2,5% liggen na de dreun eind vorige week in reactie op slecht ontvangen resultaten.

Fugro daarentegen nam het voortouw met een 2,2%. Boskalis kreeg er 1% bij. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage voor $201 miljoen verkocht.

Lokaal fonds Euronext klom 0,8%. De beursuitbater verhoogde zijn overnamebod op zijn Noorse branchegenoot Oslo Børs. Omgerekend biedt Euronext nu ongeveer 690 miljoen euro, tegen een eerder bod van circa 625 miljoen euro.

