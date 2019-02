Beurs: financials gewild op hoger Damrak

De AEX-index sloot 0,6% in de plus op 531,1 punten.

De beurzen van Parijs, Londen en Frankfurt eindigden 0,9% tot 1% hoger.

Beleggers krijgen deze week een stroom aan bedrijfsresultaten te verwerken, onder meer van ABN Amro, Aegon en chemieconcerns DSM en Akzo Nobel. Het overwegend meevallende cijferseizoen voedt het opgewekte sentiment sinds begin van dit jaar.

Verder zal de aandacht gericht zijn op de verdere handelsbesprekingen tussen China en Amerika die deze week in Peking worden gehouden. Eerder spraken beide economische grootmachten nog af om voor 1 maart een handelsdeal af te sluiten, maar vorige week werd bekend dat deze deadline niet gehaald zal worden.

Cees Smit van vermogensbeheerder Today’s verbaasde zich een beetje over de opgewekte stemming. „Ik zie niet direct reden tot optimisme. Je zou meer voorzichtigheid verwachten. Zo kwam vanmorgen het bericht dat de verkopen tijdens Chinees Nieuwjaar tegenvielen”, aldus Smit. Hij doelde erop dat de verkopen in de Chinese feestweek dit jaar ’slechts’ met 8,5% groeiden ten opzichte van een jaar geleden. Dat was het laagste groeicijfer sinds 2005. Vorig jaar was er nog 10,2% groei.

Smit keek vooral uit naar nieuws over het handelsoverleg. „Als daar niks uitkomt, dan is al het optimisme voor niks geweest.”

In Azië was de beurs in Japan maandag gesloten vanwege een feestdag.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index 0,2% lager ten tijde van het Europese slot.

Verzekeraar Aegon ging op het Damrak aan kop bij de hoofdfondsen met een winst van 2,3%. Voor ABN Amro hadden beleggers 1,7% meer over. „Het zijn aandelen die een beetje achtergebleven zijn op de beurs”, aldus Smit.

Winkelvastgoedbelegger Unibail zag de koers 1,4% stijgen, in de aanloop naar zijn kwartaalcijfers woensdag nabeurs.

Staalconcern Arcelor was hekkensluiter in de AEX-index met een koersverlies van 1,1%.

Bij de middelgrote fondsen leidde vastgoedfonds Wereldhave met een plus van 5,7%. Daarmee is het aandeel bijna hersteld van de afstraffing vrijdag in reactie op tegenvallende kwartaalcijfers.

Boskalis sloot 0,7% hoger. De baggeraar en maritiem dienstverlener heeft zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage voor $201 miljoen verkocht. Een goede prijs, vindt KBC Securities.

Flitshandelaar Flow Traders liet nog eens 1,3% liggen na de dreun eind vorige week in reactie op slecht ontvangen resultaten.

Lokaal fonds Euronext steeg 0,1%. De beursuitbater verhoogde zijn overnamebod op zijn Noorse branchegenoot Oslo Børs. Omgerekend biedt Euronext nu ongeveer 690 miljoen euro, tegen een eerder bod van circa 625 miljoen euro.

Ajax daalde 4,8% na zijn teleurstellende 0-1 verlies tegen Heracles.

