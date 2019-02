Topmanagers KLM bezorgd over koers

In de brief, die in handen is van het ANP, hekelen de topmanagers met name de handelwijze van Ben Smith. De topman van Air France-KLM zou eerdere afspraken over bedrijfsvoering en beleid niet nakomen. Ook zou de Canadees te veel op eigen houtje acteren.

Ook wordt de leiding van de luchtvaartcombinatie een gebrek aan visie verweten over onder meer de rol van de verschillende maatschappijen. Een eventueel vertrek van Elbers zorgt naar verwachting voor de nodige onrust en de briefschrijvers waarschuwen voor mogelijke acties van personeel, mocht de KLM-baas gedwongen moeten vertrekken.

Niet zonder slag of stoot

Volgens de leidinggevenden heeft KLM onder Elbers de voorbije jaren een veel stappen gezet. Daarbij zijn onder meer winstmarges duidelijk verbeterd terwijl er ook veel meer is geïnvesteerd. Elbers vroeg daarbij wel offers van personeel. De briefschrijvers wijzen er op dat veranderingen niet zonder slag of stoot zijn doorgevoerd.

Op 19 februari wordt door het bestuur van Air France-KLM over de eventuele contractverlenging van Elbers gesproken. Smith zou van de 'lastige' Elbers, af willen en nadrukkelijker een stempel op KLM willen drukken.

De ondernemingsraad en raad van commissarissen van KLM schaarden zich eerder al achter Elbers. Ook het kabinet steunt een herbenoeming van de KLM-topman.