'Boskalis vangt goede prijs met verkoop'

Boskalis krijgt 201 miljoen dollar in contanten voor zijn deelneming. De ondernemingswaarde van Saam Smit Towage bedraagt 560 miljoen dollar.

Het bedrijf verwacht dat in de jaarresultaten een afschrijving op de havensleepsamenwerkingen van naar verwachting circa 200 miljoen euro zal zijn inbegrepen, inclusief de reeds in het eerste halfjaar gerapporteerde last van 88 miljoen euro en de effecten van deze transactie. KBC stelt dat deze extra afschrijving aan de hoge kant is en verrassend. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 30 euro.

ING is eveneens positief gestemd over de transactie, maar wijst ook op de nieuwe afschrijving op goodwill. De marktomstandigheden voor Saam Smit Towage (actief met havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada) zijn verslechterd, vandaar de afboeking. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 26 euro.

Het aandeel Boskalis noteerde maandag omstreeks 09.30 uur in de MidKap een plus van 1,4 procent op 22,54 euro.