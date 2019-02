Hoekstra gaat praten over machtsstrijd bij KLM

Dat bevestigen ingewijden aan De Telegraaf. In Brussel wordt er vergaderd met de Europese ministers van Financiën.

Het contract van president-directeur Pieter Elbers van KLM moet in april verlengd worden, maar zijn nieuwe Franse baas Benjamin Smith van moederconcern verzet zich daar tegen, zo melden ingewijden aan De Telegraaf. Smith is afgelopen september benoemd, met steun van de Franse regering.

Minister Hoekstra (Financiën) heeft woensdag namens het kabinet een brief naar de raad van commissarissen (rvc) van KLM gestuurd, waarin deze de herbenoeming steunt. Het gevecht om de herbenoeming Elbers vindt echter plaats in het 19-koppige bestuur van moedermaatschappij Air France KLM.

Hoekstra benadrukt in zijn brief dat Air France KLM de kosten moet verlagen om mee te kunnen met de concurrentie. Die druk zit met name bij Air France, dat volgens onderzoekbureau CAPA 25% hogere kosten heeft dan KLM of Lufthansa. Smith, in september aangetreden, heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft het Franse personeel gepaaid met loonsverhogingen en wil het bedrijf centraliseren.

Dit kan ten koste gaan van hoofdkantoorfuncties en routes van KLM in Nederland. Deze zorg deelt minister Hoekstra met de ondernemingsraad van KLM. „De overstapfunctie en de bereikbaarheid van Nederland willen we maximaal op peil houden. Dat is heel belangrijk voor onze open economie. Dat is één van pijlers van onze welvaart, KLM is daarvan een relevant onderdeel”, zei de minister vrijdag.

Elbers en de Franse baas Smith hebben verschillende visies over de aansturing van het bedrijf. Zo wil Smith ook lid worden van de rvc van KLM, iets waar de luchtvaartmaatschappij tegen gekant is en ook Hoekstra’s voorganger Dijsselbloem. Het is niet duidelijk of het kabinet van gedachten is veranderd.