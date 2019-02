Noors Visma koopt Hollands it-bedrijf Roxit

Dat maken de bedrijven maandagmiddag bekend. Visma is een van de sponsors van Nederlandse fiets- en schaatsploeg.

Het in 1996 opgetuigde Noorse concern is in Nederland ook actief met hr-dienstverlener Raet, dat als softwarebedrijf naam maakte in personeelsadministratie voor bedrijven en voor geschat €600 miljoen werd gekocht.

Eind vorig jaar deden de Noren uit Oslo met rond €1,3 miljard omzet hun vijfde Nederlandse it-overname, EPBI was de laatste, 250 werknemers groot. De Visma-groep telt inmiddels 8500 werknemers, daarvan zijn er 2000 actief in Nederland.

Investeerder Charly Zwemstra van het Main Capital-team. Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

,,We hebben nu vier jaar geïnvesteerd in Roxit. We hebben met het team een serie overnames laten doen waardoor het snel is gegroeid. Dit is een goed moment geworden om ons belang af te stoten”, aldus partner Charley Zwemstra van Main Capital Partners over de deal.

Voor de verdere uitgroei van het bedrijf is het belangrijk dat Roxit en Visma dezelfde werkcultuur hebben, aldus Zwemstra.

De overnamesom bedraagt volgens de investeerder ruim €100 miljoen. Main Capital Partners heeft 90% van het belang in handen.

Vorige zomer stapte Visma in de wielerploeg die toen nog Lotto-Jumbo heette. De Noren namen het stokje over van Lotto dat zich terugtrok als sponsor. Visma wil rond 2023 naar de beurs. Het werd in 2017 overgenomen door de investeringsmaatschappij HGCapital.

Sponsor

De Roxit-groep met 250 werknemers telt na de overnames ook Green Valley, Crotec, Cebes, PSMS en Brein als merknamen. Ze zijn actief in bedrijfssoftware die als dienst wordt aangeboden.

Roxit ontwerpt applicaties voor (semi-)overheden, onder meer voor vergunningen en handhaving in ruimtelijke ordening en cartografie. Roxit Groep werkt in de particuliere en overheidsmarkt, zoals bij gemeenten, provincies en waterschappen tot milieuagentschappen. Het telt ook VodafoneZiggo en Alliander als klanten.

