Met de jaarwisseling won iemand 30 miljoen euro in de Staatsloterij, en nu alweer 27,8 miljoen. Ⓒ ANP

Amsterdam - In de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden is op dit moment iemand aan het bijkomen: op zijn of haar staatslot viel gisteravond 27,8 miljoen euro. Netto. Wat moet een mens met zoveel geld?