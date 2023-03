ECB houdt koers vast: rente verder omhoog

„De verwachting is dat de inflatie te lang te hoog zal blijven”, zo stelt de centrale bank donderdag in een persbericht. De rente die de centrale bank stelt is van invloed op de hypotheekrente voor huizenkopers, de spaarrente bij de bank, de rente die de overheid betaalt over de staatsschuld en de rente op bedrijfskredieten.

Bij de vorige vergadering kondigde de ECB deze rentestap al aan. Met de val van Silicon Valley Bank en de problemen bij Credit Suisse ontstond er discussie over het agressieve rentebeleid van centrale banken. Financiële markten gingen ervan uit dat de rente minder snel verhoogd zal worden om de financiële stabiliteit te bewaken.

Toch houdt de ECB vooralsnog vast aan de ingezette koers vanwege de forse prijsstijgingen. In Nederland was de inflatie in februari 8%. Vooral voedingsmiddelen waren heel veel duurder geworden, 15% in een jaar tijd. De inflatie daalde de laatste maanden, maar stagneerde of steeg in februari zelfs weer in verschillende eurolanden.

In het persbericht laat de ECB weten de stabiliteit van de financiële sector scherp in de gaten te houden: „Het bestuur volgt de huidige marktspanningen op de voet en staat klaar om zo nodig te reageren om prijsstabiliteit en financiële stabiliteit in het eurogebied te behouden.”

De ECB heeft ook nieuwe ramingen voor de inflatie en de groei van de economie. De centrale bank rekent op een inflatie van 5,3% dit jaar in de eurozone. Daarna zou de gemiddelde prijsstijging moeten dalen naar 2,9% volgend jaar en 2,1% in 2025. Het formele doel voor de inflatie is 2%.