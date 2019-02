Ajax ook op beurs onderuit

De koers van Ajax dook bijna 3% omlaag naar een stand van net boven de €15. Eind januari werd nog een top van boven de €16 aangetikt.

Door de mindere prestaties op het voetbalveld na de winterstop met afgelopen zaterdag de nieuwe nederlaag tegen Heracles is de kans op het kampioenschap in de Eredivisie en rechtstreekse plaatsing in de lucratieve Champions League flink afgenomen.

In januari zat het aandeel nog flink in de lift onder meer geholpen door het enthousiasme over de toptransfer van Frenkie de Jong naar Barcelona.