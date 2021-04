Elon Musk gaat vechtkooi in met beursgang entertainmentreus Endeavour

Premium Financieel

Britse topvrouw verdient £48.000 per uur – en is tien keer zo rijk als de Queen

1 miljard Britse pond in vier jaar tijd. Dat is niet de omzet van een hippe start-up, of de marktkapitalisatie van een nieuwe cryptomunt. Het is het salaris dat topvrouw Denise Coates van het Britse online wedkantoor Bet365 verdiende.