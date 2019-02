Cat Rock wil fusie Just East met branchegenoot

Cat Rock bezit bijna 2 procent van Just Eat en heeft zich al vaker kritisch geuit over de koers van de onderneming. De Amerikaanse aandeelhouder vindt dat het nu tijd is om een fusie aan te gaan met een sectorgenoot, ook omdat er nog geen nieuwe bestuursvoorzitter is gevonden na het vertrek van topman Peter Plumb in januari. Hij werd op tijdelijke basis opgevolgd door Peter Duffy, die verantwoordelijk is voor de klantenrelaties. Volgens Cat Rock was de benoeming van Plumb in 2017 een fout door het management van Just Eat.

Een fusie met een branchegenoot is volgens Cat Rock de beste manier voor Just Eat om getalenteerde bestuurders aan te trekken, met de expertise om de concurrentie aan te kunnen gaan met rivalen.