'Winst verzekeraar NN Group loopt op'

Amsterdam - Verzekeraar NN Group (Nationale-Nederlanden) heeft een hoger resultaat over het vierde kwartaal in de boeken gezet vergeleken met een jaar eerder. Dat verwachten analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. Beleggers zullen verder alert zijn of het NN lukte om de kosten structureel te verlagen in het afgelopen jaar. De verzekeraar presenteert donderdag voorbeurs zijn kwartaal- en jaarcijfers.