Eerste jaarcijfers met Westfield bij Unibail

Door de overname ontstond naar eigen zeggen 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn ze goed voor ruim honderd winkelcentra. Analisten zijn nu ook benieuwd naar de langetermijnvooruitzichten van URW, zoals het samengestelde bedrijf zich tegenwoordig afkort.

In een door Bloomberg samengestelde consensus gaan analisten in doorsnee uit van een aangepaste nettowinst van bijna 1,6 miljard euro. Het bedrijf zelf meldde in de voorbije verslagperiodes telkens meer huurinkomsten te hebben opgestreken. Bloomberg Intelligence verwacht dat de bijdrage van Westfield dit jaar voor 30 procent meer huuropbrengsten zorgt. Als er wordt gekeken naar winkelvastgoed dat al langer in handen was van Unibail-Rodamco, gaat het om een toename van 2 tot 4 procent.

Structurele problemen die veel winkeliers ondervinden, zoals online concurrentie, kunnen in combinatie met economische tegenwind overigens wel een probleem worden voor URW. Als fysieke winkels hun aantrekkingskracht verliezen, betekent dat ook een lagere boekwaarde van al het winkelvastgoed in bezit van URW. Dergelijke problemen steken volgens kenners vooral de kop op in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, terwijl de druk op het Europese vasteland vorig jaar relatief beperkt bleef.