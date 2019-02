'Wall Street opent hoger'

New York - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting hoger beginnen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de markten in China en Europa. Beleggers kijken onder meer uit naar de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China, die later deze week in Peking worden gehouden. De tijdelijke wapenstilstand in het handelsconflict loopt op 1 maart af.