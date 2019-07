'Facebook hing veel hogere boete boven hoofd'

Ook zou zijn gesproken over sancties waarbij topman en medeoprichter Mark Zuckerberg deels persoonlijk aansprakelijk zou worden gesteld. Uiteindelijk werd echter gekozen voor een lichtere straf. De boete van 5 miljard dollar is weliswaar de hoogste boete ooit van de FTC, maar aandeelhouders van het bedrijf reageerden opgelucht na het uitlekken van de boete. Het aandeel Facebook ging omhoog.

Volgens persbureau Dow Jones wordt de schikking van 5 miljard dollar nog deze week officieel bekendgemaakt, vermoedelijk voor het sluiten van de beurs op woensdag. De FTC en Facebook wilden beide niet reageren.

Cambridge Analytica

De boete is onder meer bedoeld voor het grote lek waarbij gegevens van gebruikers bij Cambridge Analytica terechtkwamen. Eerder dit jaar werd bekend dat het campagnebureau Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers. Die informatie werd onder meer gebruikt voor de verkiezingscampagne van Donald Trump in 2016.

Met de schandalen zou Facebook de regels van een eerdere schikking in 2011 hebben overtreden. De FTC kan alleen boetes uitdelen aan bedrijven die meermaals in de fout gaan. Als onderdeel van de nieuwe schikking moet Facebook een interne commissie optuigen die zich gaat bezighouden met toezicht op privacy van gebruikers.