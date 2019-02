'Winst Aegon zakt verder'

In doorsnee verwachten kenners een onderliggende brutowinst van bijna 1,1 miljard euro, zo'n 1 procent minder dan in de tweede helft van 2017. De nettowinst is naar verwachting flink gezakt, en wordt gemiddeld geraamd op 339 miljoen euro, tegen 907 miljoen euro een jaar daarvoor. In de eerste helft van het afgelopen jaar ging het nettoresultaat eveneens fors omlaag. De verzekeraar had te kampen met onder meer een verlies op de verkoop van de Ierse activiteiten en beleggingsverliezen.

Aegon verbeterde zijn solvabiliteitspositie in de laatste zes maanden van vorig jaar, denken de analisten. Zij gaan uit van een hogere kapitaalbuffer (Solvency II), die met 19 procentpunt aangevuld werd tot 209 procent. Dit komt binnenkort goed van pas, gezien de verwachte verhoging van de kapitaaleisen door de Europese toezichthouders, aldus kenners bij Bloomberg. Aegon heeft waarschijnlijk geen cadeautjes in petto voor de aandeelhouders. De consensus gaat uit van 0,14 euro dividend per aandeel, hetzelfde niveau als in de eerste helft van het afgelopen jaar.

Ook een inkoop van eigen aandelen zit er de komende twee tot drie jaar niet in, verwachten analisten van JPMorgan. De verzekeraar blijft sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Zo is een structurele neergang van de Chinese aandelenmarkt een risico, vinden analisten bij de zakenbank. Ook kan de Amerikaanse rente minder snel stijgen of zelfs dalen. Dit zou een tegenvaller zijn voor Aegon, dat een groot deel van zijn activiteiten in de Verenigde Staten heeft.