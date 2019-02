Column: Bijna 100% winst bij AEX van 525 punten

Per saldo neemt de kans op een koerscorrectie in de AEX op korte termijn toe. Daar willen we eigenlijk wel geld aan verdienen, je bent belegger of je bent het niet.

AEX terug naar 525? Prima!

Stel, we zetten het koersdoel voor de AEX op 525 binnen 2 weken. Dan is het slim om naar weekopties te kijken, omdat we daarmee kunnen inspelen op de kans dat de AEX op korte termijn een koerscorrectie doormaakt. U krijgt van mij een rekenvoorbeeld: ik ga aan de slag met de AEX weekopties (looptijd 1 en 2 weken) die vrijdag 22 februari 2019 expireren.

Deze werkt: de Short Call Spread 526-536

We doen een short call spread: twee calls, zelfde expiratie, verschillende uitoefenprijs.

We schrijven de 526 call en als dekking naar boven toe kopen we de 536 call, allebei met expiratie 22 februari 2019 (AX4).

- We ontvangen per saldo 495 euro premie per contract.

- De margin verplichting is 1.000 per contract, omdat de uitoefenprijzen van de call opties 10 punten uit elkaar liggen.

- Onze netto-investering is dus: 1.000 – 495 = 505 euro.

AEX 526 of lager: maximale winst

Als op expiratie de koers van de AEX 526 of lager noteert, dan hoeven we de strategie niet meer te sluiten. De ontvangen premie van 495 euro per contract mogen we houden. Doordat we 505 euro per contract hebben geïnvesteerd, bedraagt ons rendement 98% (=495 / 505). Bij deze strategie is onze winst dus maximaal als de AEX op of onder de 526 noteert op expiratie. En we maken trouwens ook nog winst, als de index op expiratie tussen de 526 en de huidige koers (11-feb) van 531 noteert.

AEX toch onveranderd op de 531?

Onze strategie voldoet aan de Opties 2.0 methode, waarbij we - bij een gelijkblijvende koers - beperkt verlies maken. Bij een koers van 531 op expiratie verliezen we 5 euro per contract.

Maximaal verlies: de investering

Natuurlijk zit er ook een potentiële verlieskant aan dit verhaal. Geen winstpotentieel zonder verliespotentieel. Bij deze short call spread zit het potentiële verlies aan de bovenkant. Bij een koers van 536 of hoger op expiratie verliest u uw inleg.

Let op, deze column dient enkel ter illustratie en educatie voor particuliere beleggers. Eventuele voorbeelden zijn altijd zonder transactiekosten. Wij geven nooit advies. Rendementen uit het verleden zijn geen garanties voor rendementen in de toekomst.

Herbert Robijn is oprichter en directeur van FINODEX (www.finodex.nl). Gespecialiseerd in opties en optiestrategiëen. Ontwikkelt Trading Systemen en Modelportefeuilles voor Signaalbeleggen en Beleggingstools voor Zelf Beleggen. Auteur van “De 7 Tips voor uw Covered Call Optiestrategie” en “De 7 Tips voor uw Short Strangle Optiestrategie” (tijdelijk gratis te downloaden).