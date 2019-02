Geen zin in Valentijn? Dit bedrijf helpt met uitmaken

Valentijnsdag is veel te commercieel, vinden de initiatiefnemers van Pleur op bloemen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het is Valentijnsdag en je krijgt van je geliefde...... een bos dode bloemen of een flesje parfum met visgeur. Onder het motto ’Pleur op’ kun je in heel Nederland cadeautjes bestellen die er waarschijnlijk voor zorgen dat je na Valentijnsdag weer vrijgezel bent.