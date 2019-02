Eurogroep nomineert Ier voor directie ECB

Lane volgt de Belg Peter Praet, de huidige hoofdeconoom van de ECB-directie, op. Diens termijn loopt na acht jaar op 31 mei af. Philip Lane was vorig jaar in de race om vicevoorzitter van de ECB te worden maar trok zich terug ten gunste van de Spaanse tegenkandidaat Luis de Guindos. Voor de nieuwe topbaan bij de ECB was hij de enige kandidaat. Van de negentien eurolanden diende alleen Ierland een nominatie in, maakte Eurogroepvoorzitter Mario Centeno vorige maand bekend.

Er volgen nog hoorzittingen in de ECB en het Europees Parlement. De EU-regeringsleiders moeten de nominatie uiteindelijk definitief goedkeuren.

De directie van de ECB bestaat uit de Italiaanse voorzitter Mario Draghi, tweede man Luis de Guindos en vier leden. Lane was sinds november 2015 de topman van de Ierse centrale bank en in die hoedanigheid al lid van de raad van bestuur en de algemene raad van de ECB.