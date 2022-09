Beursblog: AEX zet met eindsprint mooie winst neer in afwachting Fed-besluit

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

De AEX is woensdag flink opgeveerd met een terugkeer tot net onder de grens van 670 punten. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de Federal Reserve bij het rentebesluit niet harder gaat ingrijpen dan in doorsnee wordt voorzien. Bij de hoofdfondsen krijgt Shell de wind in de rug gesteund door de aantrekkende olieprijzen in reactie op de gedeeltelijke Russische mobilisatie. Unilever valt eveneens in de smaak. Signify kan ook op grote kopersinteresse rekenen.