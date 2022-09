Beursblog: Wall Street gebukt onder flinke bijstelling verwachte beleidsrente in VS

AEX is woensdag flink opgeveerd met een terugkeer tot net onder de grens van 670 punten.Bij de hoofdfondsen krijgt Shell de wind in de rug gesteund door de aantrekkende olieprijzen in reactie op de gedeeltelijke Russische mobilisatie. Unilever valt eveneens in de smaak. .

Klik hier als het beursblog niet zichtbaar is.