Na tabak ook ban op beleggen in gevangenissen

De Amerikaanse Federation of Teachers (AFT) dringt er nu met veel lawaai bij pensioenfondsen op aan om hun beleggingen te stoppen in de private-equityfondsen die

gevangeniscomplexen financieren en besturen. Overheidsfondsen in New York, New Jersey en Chicago zijn de AFT gevolgd.

Net als steenkool

Daarmee zouden gevangenissen op dezelfde lijst met verboden beleggingen komen zoals ook tabaksbedrijven, porno-producenten, wapenmakers en vervuilende steenkoolverwerkers.

De Amerikaanse AFT telt twee miljoen leden met vaak substantiële pensioenbedragen om mee te beleggen. Het fonds heeft een reputatie zich vast te bijten.

Vorig jaar ging het fonds Calstrs, de pensioenuitvoerder van onderwijzers in Californië, ertoe over om beleggingen in beheer van gevangenissen niet langer op te nemen in zijn fondsinvesteringen.

Calstrs meldde tot die stap over te gaan, nadat volgens een decreet van president Trump kinderen van opgepakte illegale gezinnen in gevangenissen zouden worden gescheiden van hun ouders.

Volgens gevangenissen tegenover de Financial Times is daar tot nu toe nooit sprake van geweest. Volgens de zakenkrant heeft nog geen enkele investeerder gehoor gegeven aan de oproep uit Californië.

