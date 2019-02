DNB-baas wil meer aandacht voor huurwoningen

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

UTRECHT (ANP) - De vrije huursector is de afgelopen decennia te veel een ,,ondergeschoven kindje'' geweest in het Nederlandse woningmarktbeleid. Dat stelt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). In een speech hamerde het centralebankhoofd er maandag op dat er meer aandacht nodig is voor vrije huurwoningen.