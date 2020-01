Lagere winst voor Texas Instruments

Texas Instruments sloot het de laatste drie maanden van het jaar af met een winst van 1,1 miljard dollar. Dat was minder dan de ruim 1,2 miljard dollar een jaar eerder. De omzet zakte van 3,7 miljard dollar naar 3,4 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal rekent de chipmaker op een omzet van 3,1 miljard tot 3,4 miljard dollar. Daarbij moet de winst per aandeel uitkomen op 0,96 tot 1,14 dollar. De prognoses zijn in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Daarmee geeft de onderneming ook een signaal af dat het herstel in de chipsector, die in zijn geheel gebukt gaat onder het Chinees-Amerikaanse handelsconflict, lijkt ingezet.