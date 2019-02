NVWA vreest lange wachtrij bij no-deal Brexit

Als de Britten de Europese Unie op 29 maart zonder deal verlaten, gaat de levering of ontvangst van goederen volgens andere voorschriften dan momenteel het geval is. Zo moet een ondernemer die naar een land buiten de EU wil exporteren over een geschikte keuring bezitten. Maar om deze aan te vragen moet hij bij meerdere digitale systemen aangemeld staan. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de NVWA.

De normale verwerkingstijd om een ondernemer aan de digitale systemen aan te sluiten is twee weken, maar bij een no-dealbrexit kan dat veel langer duren. Ondernemers die zich het eerst bij de autoriteit melden, worden ook het eerst behandeld, aldus de NVWA.