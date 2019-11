ECB-lid Cœuré aan de slag bij BIS

De Fransman begint in zijn nieuwe rol bij de BIS op 15 januari voor een periode van vijf jaar. De hub krijgt in eerste instantie drie locaties. Er zijn al centra gevestigd in het Zwitserse Basel en in Hongkong en daar wordt Singapore aan toegevoegd. Later komen er nog meer locaties bij.

Cœuré zei dat de wereldwijde bankensector te maken heeft met snelle technologische veranderingen en dat gebruik moet worden gemaakt van innovatie om onder meer financiële stabiliteit te ondersteunen. De BIS, ook wel Bank voor Internationale Betalingen genoemd, wordt gezien als de bank voor centrale banken.