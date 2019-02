DNB-directeur in bestuur SASB Foundation

Bos is sinds juli vorig jaar hoofd toezicht bij DNB. Haar werk bij de SASB Foundation betreft een nevenfunctie. Ook de andere directieleden van de Nederlandse centrale bank houden er meerdere banen op na. Zo is DNB-president Klaas Knot sinds kort vicevoorzitter van de Financial Stability Board (FSB). Dat is een samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen.

Bos is verheugd over haar positie bij de SASB Foundation ,,in deze cruciale tijd''. Volgens haar zijn de standaarden van de organisatie van groot belang voor de wijze waarop bedrijven rapporteren over hun voortgang met duurzaamheidsdoelstellingen.